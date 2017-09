Choc violent entre deux voitures à Dottignies

Les deux conducteurs venaient l’un en face de l’autre et se sont rentrés dedans après qu’ils aient tous les deux essayé de s’éviter. Le conducteur du cabriolet noir a vraisemblablement fait une manœuvre désespérée pour empêcher le choc et s’est retrouvé imbriqué entre une voiture à l’arrêt et le deuxième véhicule impliqué dans l’accident.

En état de choc, l’un des conducteurs s’est retrouvé immobilisé dans son véhicule. Les secours l’ont sorti de l’habitacle par le coffre. Il est très sonné et souffre d’une très forte douleur aux côtes et au thorax.

L’autre individu impliqué est lui aussi en état de choc. Il ne semble pas présenter de blessures apparentes. Ils ont tous les deux été emmenés dans la foulée au Centre Hospitalier de Mouscron. On ignore encore si l’accident a été causé par une vitesse trop importante.