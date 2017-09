Météo: une journée grise et humide mais des températures très douces avant le retour de la fraîcheur

Rédaction en ligne

Vendredi, le temps sera nuageux et pluvieux et un risque d’orage n’est pas exclu. Des bancs nuageux résiduels parfois accompagnés de petites pluies traîneront en matinée sur les provinces de l’ouest. Dans l’après-midi, une zone de pluie plus intense traversera le pays d’ouest en est. Les températures, en revanche, seront très douces pour la saison.