L'édition belge de Playboy est sortie ce vendredi, au lendemain de la mort de Hugh Hefner

C’est un concours de circonstance. Le magazine Playboy version belge est sorti ce vendredi matin dans les librairies. La date de sortie était prévue depuis longtemps et c’est un hasard si elle tombe au lendemain du décès de Hugh Hefner.

David Swaelens Kane a racheté la marque il y a un an. Il a d’abord relancé le titre en France avant de le lancer en Belgique.

Le magazine sorti aujourd’hui présente moins de photos dénudées que des versions passées. Il se veut d’ailleurs, comme dit à la présentation, , « impertinent mais élégant ». Et il s’adresse aussi aux femmes. On y parle mode, musique et cuisine. Il y a aussi une longue interview de Philippe Geluck.