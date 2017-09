L’an dernier, 159 vols d’uniformes de police ou de l’armée ont été constatés en Belgique. 31 gilets pare-balles, 97 pièces d’équipements, 96 pièces de collection, 39 équipements de véhicules et sept brassards d’intervention ont également été dérobés en 2016, ressort-il d’une réponse du ministre de l’Intérieur Jan Jambon à une question parlementaire. Le nombre de policiers victimes de violences a par ailleurs diminué.

La plupart des uniformes volés l’ont été en Flandre (94), suivie de la Wallonie (43) et de la Région de Bruxelles-Capitale (22). En 2014 et 2015, respectivement 204 et 170 uniformes avaient disparu.

Des uniformes ont aussi été égarés. C’était le cas de 40 pièces en 2016, contre 39 en 2014 et 35 en 2015.

Par ailleurs, en 2016, 783 agents de police ont été victimes de coups et/ou blessures volontaires, soit moins qu’en 2014 et 2015, avec respectivement 924 et 806 cas enregistrés. La majeure partie de ces faits ont eu lieu au nord du pays (509), qui précède la Wallonie (143) et Bruxelles (131).

Malgré cette baisse, le nombre de jours d’invalidité à la police fédérale résultant de situations violences s’est élevé l’année dernière à 9.049, en comparaison avec 3.016 un an plus tôt et 3.864 en 2014. Jan Jambon explique cette augmentation notamment par les faits terroristes survenus en 2016.