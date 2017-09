Michel Vandenbosch, le président de Gaia, a été jusqu'à attaquer le roi Baudouin, puis à se planquer dans une armoire!

Il a 56 ans et encore plein d’énergie, de convictions, d’enthousiasme et d’humour. Michel Vandenbosch nous parle de son (grand) bébé… qui, le 8 octobre, fêtera ses 25 ans. Le Groupe d’Action dans l’Intérêt des Animaux a gagné pas mal de combats : « Mais la théorie, les animaux, s’en foutent ! Il faut surtout continuer à agir pour les protéger », nous dit-il. Alors non, il ne va pas raccrocher : « C’est mon oxygène, je me battrai toujours pour eux », nous dit-il dans une interview à bâtons rompus.

> Ses plus belles victoires pour le bien-être des animaux.

> Ses anecdotes les plus croustillantes.