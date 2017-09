Le gouvernement bruxellois sort 500.000 euros pour financer un centre d'accueil afin de pallier «l'inaction du gouvernement fédéral»

En début d’après-midi, sept organisations non gouvernementales -Médecins du Monde, Oxfam-Solidarité, le Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Médecins Sans Frontières et la Croix-Rouge de Belgique- ainsi que la Commission d’Aide juridique française de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles ont ouvert vendredi un «hub humanitaire» rue du Frontispice à Bruxelles, non loin de la gare. Il offre un espace sanctuarisé aux migrants, qui pourront y trouver nourriture, soins de santé, accompagnement psychologique, informations et conseils juridiques de première ligne. Il n’est pas question d’hébergement. Les associations ont d’ailleurs répété leur revendication d’un véritable centre d’accueil et d’orientation à Bruxelles.

Le gouvernement régional dit agir dans l’urgence pour pallier l’inaction du gouvernement fédéral face à la crise humanitaire, a-t-on précisé au cabinet de M. Vervoort. Il a d’ailleurs l’intention de lui envoyer la facture des frais exposés.