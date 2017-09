Vols annulés chez Ryanair: la compagnie fournit des informations complémentaires aux passagers concernés

Belga

La compagnie à bas coûts Ryanair a clarifié vendredi les droits des passagers concernés par les annulations de vols à la suite d’un appel des autorités aériennes irlandaises et britanniques. Ces droits comprennent aussi la possibilité de réserver des vols sur des compagnies concurrentes comme easyJet, Eurowings et Vueling et la possibilité d’avoir les frais supplémentaires remboursés en raison des annulations.