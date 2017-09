L'info debout, avec une tablette en main: voici la nouvelle formule du 12 minutes

Laurent, vous pouvez expliquer ce que sera Vews à partir de ce lundi ?

Concrètement « Vews », c’est « Vidéo » + « News ». L’idée, c’est que le public jeune, les « millenials » comme on dit, c’est-à-dire en gros les 18-35 ans ne s’informent plus en regardant un JT mais sur leur smartphone avec les push et d’autres moyens. Comment apporter quelque chose de nouveau à ce public-là ? On a utilisé le terme « faire un pas de côté », c’est-à-dire dans notre esprit, essayer de trouver un angle original pour présenter l’info et lui donner un éclairage nouveau en travaillant la forme.

> Il y aura deux édition de « Vews » ; les horaires et les spécificités.

> Les différents présentateurs de cette nouvelle formule.