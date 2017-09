Samedi matin, une petite foule, constituée de quelques dizaines de personnes, s'était formée devant les parkings de Pairi Daiza. Il ne s'agissait pas de visiteurs venus profiter de leur week-end, mais d'une manifestation orchestrée par les trois comités de riverains – Brugelette, Gibecq et Ghislenghien - qui s'opposent au tracé de la future route d'accès au domaine de Cambron-Casteau.

Bien que la manifestation était pacifique, un important dispositif policier accompagnait les participant et veillait à ce qu'ils ne perturbent pas (trop) la circulation. Peine perdue toutefois : plusieurs tracteurs sont arrivés en cortège, et on commencé à faire des allez-retours sur la chaussée, imposant leur rythme aux automobilistes qui voulaient rejoindre le parc.

« Nous ne sommes pas là pour bloquer l'accès, mais pour exprimer note point de vue en tant que citoyen, précise Luc Norga, qui fait office de porte-parole. Nous demandons une véritable étude sur l'impact qu'aurait une telle route sur la mobilité et l'environnement. Nous estimons qu'il n'y a pas eu d'analyse sérieuse des enjeux. »

Un constat que réfute Aleksandra Vidanovski, la responsable en communication de Pairi Daiza : « C'est mettre la charrue avant les bœufs ! Le tracé définitif n'a pas encore été défini, et nous menons de négociations avec les riverains. C'est manifestation, c'est une véritable prise d'otage ! »

Les visiteurs du parc étaient toutefois plus concernés par la drache imprévue que par la manifestation et les enjeux de mobilité.