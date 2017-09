«L’avion qui porte le vol 066 s’est posé sans dommages sur l’aéroport militaire de Goose Bay au Canada et l’ensemble des 520 personnes à son bord ont été évacuées sans dommages ni blessés», a assuré un porte-parole d’Air France à Paris.

Le déroutage a eu lieu pendant que l’appareil passait au-dessus du Groenland et l’avion s’est posé à Goose Bay à 15H42 GMT (17h42 heure belge), a déclaré le porte-parole.

496 passagers étaient à bord, ainsi que les 24 membres de l’équipage, dont trois membres du personnel navigant technique, a-t-il précisé.

L’atterrissage s’est passé «normalement» sur cette base militaire, qui est un aéroport dit de dégagement sur les routes aériennes transatlantiques. Air France a immédiatement envoyé de Montréal et de New York du personnel sur place pour s’occuper des passagers.

La compagnie est en train d’"examiner toutes les solutions» pour transporter ces personnes au plus vite vers les Etats-Unis, a ajouté le porte-parole.

Air France exploite au total dix très gros porteurs Airbus A380.

Technical issue identified, #AF66 diverting per precaution to Goose Bay YYR for technical checks. — Air France Newsroom (@AFnewsroom) 30 septembre 2017

L’état du moteur après l’incident est assez impressionnant. Des photos de celui-ci ont été publiées par les passagers sur les réseaux sociaux.

Photo of #AF66 engine - taken by colleague Martin Brand - https://t.co/9OCTgY5STx pic.twitter.com/PTkIiJNguG — Klaasjan Tukker (@ktukker) 30 septembre 2017