Marilyn Manson blessé par la chute d'un objet lors d'un concert (vidéo)

Une vidéo postée par des fans, montre Marilyn Manson en train de chanter dans une salle de spectacle new yorkaise lorsqu’un décors en forme de pistolets géants lui tombe dessus.

Le chanteur a été conduit à l’hôpital, a indiqué un agent de l’artiste qui n’a cependant pas fourni plus de détails.

Marilyn Manson, 48 ans, de son vrai nom Brian Warner, cultive son image de rockeur gothique et antéchrist superstar qui l’a fait connaître dans les années 1990.

Cet incident survient quelques jours avant la sortie de son dixième album, «Heaven Upside Down».

@marilynmanson fucked himself up bad! Show was cancelled. pic.twitter.com/dAUOtR4dH5