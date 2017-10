Leander Dendoncker après Anderlecht – Standard (1-0): "C'était le match de l'année pour nos supporters"

« Ce succès fait du bien, tant pour nous que pour nos supporters pour qui c’est le match de l’année. Gagner de cette manière, en toute fin de match, c’est vraiment génial », énonçait Leander Dendoncker, au terme des débats, au micro de nos confrères de Voo Foot et Proximus TV.

C’est d’ailleurs le médian qui a offert la balle de but à Henry Onyekuru dans ce Clasico entre Anderlecht et le Standard (1-0). « Nous étions plus forts que le Standard : nous avons eu davantage d’occasions de but, la possession de balle était à notre avantage et nous avons fait de très bonnes passes. Et ce, même si les Rouches étaient bien organisés »…

En seconde période, après un premier acte décevant, le RSCA a accéléré le rythme des débats. « L’objectif, c’est d’avoir davantage le ballon. C’est toujours plus plaisant, même si ce n’est pas un gage de succès. Mais ce qui est également très important, c’est de rester bien organisé : cela fait d’ailleurs longtemps que nous n’avions plus tenu le zéro ».