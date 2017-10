Ouille: essence, diesel, gasoil de chauffage et LPG seront un peu plus chers mardi

Ne tardez pas si vous devez faire le plein, quel qu’il soit. L’essence, le diesel, le gasoil de chauffage et le LPG seront en effet plus chers mardi, annonce l’administration de l’Energie (SPF Economie) lundi.

A la pompe, le prix maximum pour l’essence 95 et 95 E10 augmente de 0,3 cent, à respectivement 1,4050 et 1,4240 euro le litre. L’essence 98 et 98 E10 prendront également 0,3 cent, pour atteindre des prix maximum de 1,4830 et 1,4920.

Le diesel 10S connaitra lui une hausse de 0,4 cent, à 1,3620 euro par litre à la pompe. Le prix du diesel avait déjà atteint samedi son plus haut niveau de l’année. Depuis début juillet, où il était retombé à 1,264 euro le litre, il ne cesse d’augmenter.

Le gasoil de chauffage 50S à la pompe verra son prix maximum prendre 0,4 centime d’euro, à 0,7050 euro le litre. Pour une commande de moins de 2.000 litres, le prix maximum s’établit à 0,6085 euro le litre (+0,13 centime) et à 0,5812 euro le litre (+0,09 centime) pour une commande à partir de 2.000 litres.

Enfin, le prix maximum du carburant LPG augmentera de 0,2 centime, à 0,5160 euro par litre à la pompe.

Ces prix résultent des fluctuations des produits pétroliers sur les marchés internationaux, selon le SPF Economie.