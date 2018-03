Duel de frères en perspective au Fresh Air Jette

Ce dimanche après-midi, c’est un match spécial qui aura lieu pour le Fresh Air. En effet, le club jettois affrontera le BC Morlanwelz. L’occasion pour les frères Riahi de se retrouver pour un affrontement qui s’annonce particulier.

« On a commencé à évoluer séparément depuis toujours », explique Jad, le joueur de Morlanwelz. « On n’a jamais eu la chance de jouer ensemble durant toute nos années de basket. C’est toujours une sensation bizarre de jouer contre son frère car on est tout le temps ensemble à la maison. »