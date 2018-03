Le talent des Bruxellois: Fauvier et ses chansons françaises

F auvier est un groupe professionnel de musique bruxellois composé de cinq musiciens belges et italiens. Créé à l’initiative de l’auteur-compositeur-interprète Luc Fauvier et du batteur Pierre Lucchese, il s’inscrit dans un registre aussi riche que varié. Leur premier album, sorti en septembre 2017, est disponible en téléchargement.

Le groupe bruxellois Fauvier est né en 2014 grâce à Luc Fauvier et Pierre Lucchese, artistes et musiciens professionnels partageant une même passion pour la musique. Au fil des années, le groupe s’est agrandi et propose un contenu diversifié et authentique avec un choix musical situé entre le rock, l’électro et la chanson française.