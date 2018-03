Collectes à Bruxelles: le sac orange a quasi quadruplé

B onne nouvelle pour Bruxelles Propreté: le tri des déchets s’est encore amélioré, 7 ans après l’obligation du tri sélectif. En 2017, on a collecté moins de tonnes de sacs blancs, mais plus de sacs jaunes, bleus et surtout orange. Pour ce dernier, le chiffre a quasi quadruplé depuis sa généralisation à toutes les communes bruxelloises en 2017.

La quantité de déchets récoltés en région bruxelloise en 2017 a encore baissé par rapport à 2016, passant de 419.000 tonnes à 400.000, alors que pourtant, la population bruxelloise a encore augmenté. La secrétaire d’État chargée de la collecte des déchets Fadila Laanan (PS) a dévoilé le bilan 2017 des collectes. Où le tri sélectif progresse encore.