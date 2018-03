Drapeau du Tibet à la maison communale de Watermael-Boitsfort

Le drapeau tibétain a été hissé sur le fronton de la maison communale, ce 10 mars, qui commémore ce jour de 1959 au cours duquel le soulèvement d’un millier de Tibétains permit au Dalaï-lama de fuir la répression chinoise.

« En soutien au peuple tibétain et à l’ensemble des peuples et des personnes qui, ici et ailleurs, luttent pacifiquement, parfois au risque de leur vie, pour plus de démocratie », a indiqué le bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo)