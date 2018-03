Noodshop, les boîtes-repas saines et bruxelloises

Thomas et Steven ont décidé d’entreprendre en famille. - Noodshop

À l’heure où nous courons littéralement après le temps, il est parfois difficile de concilier vie professionnelle et alimentation équilibrée. Pour résoudre ce problème contemporain, de plus en plus d’acteurs proposent de livrer à domicile des box-repas à cuisiner en 30 minutes montre en main. Découverte de Noodshop, un concept 100% bruxellois.