Braine toujours en course pour le doublé

Dans l'est du pays, le temps deviendra graduellement plus sec et des éclaircies feront leur apparition. Ailleurs, le ciel deviendra plus nuageux. Le long de la frontière française, quelques averses de pluie seront possibles. Vers 10h00, les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Le vent reviendra au secteur sud et augmentera en force pour devenir modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h.

09h 10°C 15 km/h 11h 11°C 16 km/h 13h 11°C 21 km/h 15h 12°C 23 km/h 17h 10°C 28 km/h 19h 9°C 30 km/h 21h 8°C 33 km/h