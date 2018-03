La rue d’Ixelles inaugurée dans la ville de Zababdeh en Palestine

Béa Diallo (PS), échevin ixellois en charge des Jumelages a inauguré la rue d’Ixelles dans la ville de Zababdeh en Palestine.

« Quelle fierté aujourd’hui d’inaugurer en tant qu’échevin du Jumelage la rue d’Ixelles à Zababdeh en Palestine après 15 ans de collaboration initiée par Pierre Lardot et Willy Decourty, en présence du nouveau maire de Zababdeh, mes collègues Nathalie Gilson, Maité Morren, Patricia van der Lijn et de mes amis du jumelage Anne Sophie et Hicham