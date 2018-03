Une expo autour du marais Wiels à Forest

Saviez-vous que la commune de Forest abrite un marais? Situé à l’arrière du Métropole, l’ancien centre administratif de la brasserie Wielemans-Ceuppens, ce marais né par accident est devenu au fil des années un endroit riche en biodiversité. Libellules, grenouilles, poissons et nombreuses espèces d’oiseau (bernaches, cormorans…) y cohabitent en toute tranquillité.

Parce qu’un promoteur immobilier souhaite bétonner ce marais dans le cadre d’un vaste projet (construction de 229 logements et de places de parking), un collectif d’habitants du quartier Wiels a mis sur pied une exposition de photos. Le but : montrer la dimension artistique du lieu pour, en bout de course, aboutir à ce que le marais soit préservé de tout projet urbanistique. «