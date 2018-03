A 89 ans: « 8€ de dette fiscale et 209€, 48h plus tard!»

Votre dette fiscale est de 8,30€ et vous devez la payer dans les 48 heures. Sinon? « Nous allons engager les procédures pour récupérer ce montant. Les intérêts de retard et les frais sont à votre charge. Ces frais s’élèvent en moyenne à 209 euros et peuvent augmenter selon les circonstances. En payant maintenant, vous pouvez encore éviter ces intérêts et ces frais. »

Un courrier classique de l’administration des finances, mais qui a choqué Françoise, une Bruxelloise. «