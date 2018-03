L’expérience à l’état pur au RWDM

Pour être champion, il faut faire preuve de maturité, d’alchimie et, surtout, d’expérience. Le retour de Vincent Vandiepenbeeck dans l’axe de la défense est un énième élément qui permet d’avancer que le RWDM soulèvera le trophée en D2 amateurs d’ici quelques semaines.

Trois victoires. Voilà ce qui sépare le RWDM du titre en Division 2 amateurs. En étrillant Rebecq samedi soir au stade Machtens (6-1), les Molenbeekois ont fait un pas de plus vers leur ultime but et ce, sans trembler.