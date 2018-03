Le parc Forestier sera géré par Bruxelles Environnement

Dès ce lundi, l’instance régionale Bruxelles Environnement, ex- IBGE, reprend la gestion du parc Forestier à Anderlecht. Il s’agit d’une initiative de l’échevin des Espaces Verts Mustapha Akouz et avec le soutien de l’échevine de la Propreté Elke Roex, du bourgmestre d’Anderlecht, Éric Tomas (PS) et du collège échevinal.

Ce lundi 12 mars, la gestion du parc Forestier, situé entre la place du Repos, la rue du Souvenir et la rue Démosthène, a été transférée à Bruxelles Environnement. « C’est une tendance que l’on observe aussi dans d’autres communes bruxelloises.