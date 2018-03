Jeux pour enfants à l’hôtel communal de Schaerbeek

Depuis peu, deux aménagements de jeu ont pris place près des guichets à l’hôtel communal de Schaerbeek.

Ce afin d’améliorer la qualité de l’accueil, notamment pour les personnes venant avec leurs enfants et qui doivent patienter. Chaque jour, plus de 1.000 habitants franchissent les portes de l’hôtel communal. Les jeux ont été fabriqués en matériau durable et sont destinés aux enfants de 2 à 12 ans.