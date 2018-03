L’Usine du linge pour repasser vers l’emploi

L’entreprise d’économie sociale, l’Usine du linge permet de former des personnes sous contrat Article 60. Environ 30% décrochent un contrat dans l’année.

Vu depuis la coursive, le visiteur a l’impression que les blouses des malades de l’hôpital dansent une drôle de polka. Un défilé de mode un peu particulier sur cintre et dont on aperçoit les formes uniquement à travers les vapeurs des machines. La musique est rythmée par les tambours des machines à laver et les sifflements des calandreuses.