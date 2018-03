Anderlecht: séquestré et torturé par ses colocs pour de l’argent

Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt le 4 mars dernier et inculpés de prise d’otage et de tortures. Selon nos informations la victime a été séquestrée et battue durant une dizaine de jours afin de récupérer une importante somme d’argent, selon ses dires. Elle était parvenue brièvement à s’échapper, la police avait été prévenue par un témoin fin février, mais elle n’a pu intervenir, d’après nos sources.

Cette « colocation » rue de Douvres à Anderlecht a tout eu d’un cauchemar pour l’un de ses locataires. Le 4 mars dernier, un homme a été libéré de ses geôliers par les forces de l’ordre, après avoir été séquestré et torturé une dizaine de jours, selon ses propres dires.