Herman Van Holsbeeck: «Au moins 7/9 pour débuter»

Petite surprise à Tubize, où c’est finalement Herman Van Holsbeeck qui s’était déplacé en compagnie de l’attaché de presse d’Anderlecht pour commenter le calendrier des Playoffs 1.

« Jusqu’à nouvel ordre, je suis toujours employé par le Sporting et j’y effectuerai mon travail le plus sérieusement possible, en défendant mon club jusqu’au bout », expliquait Herman Van Holsbeeck en… s’étonnant qu’on s’étonne de sa présence. «