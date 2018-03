Un camion couché sur le flanc: le ring intérieur est fermé!

Si vous devez emprunter le ring intérieur de Bruxelles, vous risquez d’être immobilisé. Dans le virage de Forest vers Grand-Birgard, un camion s’est couché sur le flanc.

Le véhicule bloque toutes les bandes de circulation et le ring est donc fermé. Les pompiers sont sur place pour tenter de dégager le plus rapidement possible le sinistre.