Bruxelles va célèbrer la journée de l’eau

La Journée de l’Eau est célébrée partout dans le monde le 22 mars. Du 17 au 25 mars, Bruxelles Environnement, Coordination Senne et une cinquantaine de partenaires associatifs organise les Journées bruxelloises de l’Eau.

Durant toute la semaine et les week-ends, petits et grands pourront bénéficier d’un programme gratuit en journée et en soirée : promenades au fil de l’eau, visites guidées d’écluse, de bassins d’orage et de musées, croisières sur le canal, petits-déjeuners et apéros au bord de l’eau ou encore régates de voiliers et découvertes des batraciens.