Nouveau record de fréquentation pour Brussels Airport en février

Le ciel restera très nuageux. Les faibles précipitations se limiteront peu à peu au nord-est du pays. Ailleurs, le temps deviendra graduellement plus sec. Vers 18h00, les températures seront comprises entre 1 ou 2 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés dans l'ouest. Le vent s'orientera au secteur ouest à nord-ouest et s'affaiblira.

17h 6°C 15 km/h 19h 5°C 9 km/h 21h 4°C 9 km/h