Plus de 500.000 visiteurs pour Europalia Indonesia

Le festival d’arts Europalia dédié cette édition à l’Indonésie a attiré 570.000 visiteurs entre le 10 octobre 2017 et le 21 janvier 2018. Ce sont 100.000 curieux de plus que pour Europalia Turquie, organisé deux ans plus tôt.

«Il s’agit selon moi de l’une des plus brillantes éditions que nous ayons organisées», s’enthousiasme Dirk Vermaelen, directeur artistique d’Europalia. «Il était nécessaire d’actualiser l’image de l’Indonésie et d’aborder certains tabous, comme les massacres de 1965.