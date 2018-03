Ancho, le nouveau resto mexicain à la mode du goulet Louise

Q uentin et Victor ont lancé leur restau de cuisine mexicaine à Waterloo il y a deux ans et viennent maintenant d’inaugurer la même enseigne, Ancho, au 14 rue Jourdan à Saint-Gilles depuis un mois et demi. Fans de cuisine mexicaine, ils ont entrepris de proposer de bons tacos, préparés «maison» avec des produits qualitatifs, de l’originalité dans la composition et un service rapide.

Si l’offre de restaurants de burgers, de restaurants italiens et de restaurants de cuisine japonaise est aujourd’hui très vaste à Bruxelles, il y a en revanche peu de restau branchés cuisine mexicaine, si ce n’est l’une ou l’autre chaîne dont la réputation n’était pas des meilleures.