Tolérence zéro pour le stationnement sur la «zoneke» rue Blaes

L’association des commerçants du quartier Bruegel et des Marolles tire la sonnette d’alarme. En cause: la fameuse Zoneke de la rue Blaes, une zone de livraison de 50 centimètres de large sur laquelle les voitures se garent sans problème, semble-t-il, depuis les années 1990. Et pourtant, depuis quelques semaines, la politique en matière de stationnement semble avoir changé. Les voitures garées sur cette zone sont systématiquement enlevées.

« Depuis plus de 25 ans, le côté gauche de la rue Blaes entre la rue Notre-Seigneur et la place du Jeu de Balle a été aménagé en « petite zone de livraison » […] En pratique il sert de parking en permanence, depuis un quart de siècle, avec des amendes de temps à autre