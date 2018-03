Décumul à Bruxelles: un clash communautaire rédouté

Le texte interdit de cumuler une fonction parlementaire avec une fonction de bourgmestre, échevin et président de CPAS. - Photonews

L’interdiction de cumuler tout mandat de député avec une fonction dans un collège communal a été votée en commission. Proposé par les verts, les socialistes et DéFi, ce texte n’a pas été avalisé par le cdH et le MR qui voulaient l’amender. Côté néerlandophone, CD&V, Open VLD et N-VA sont farouchement opposés à la mesure.