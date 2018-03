Une Belge, sous l’emprise d’une secte, agonise dans les bois...

Les précipitations quitteront le nord-est du pays. Cette nuit, il fera généralement sec. Localement, les nuages bas pourront même réduire la visibilité en Ardenne. Des éclaircies localisées se développeront à partir de l'ouest et pourront localement donner lieu à la formation de quelques bancs de brouillard, éventuellement givrant. Les minima se situeront entre 0 et +4 degrés, en fonction des éclaircies. Le vent d'ouest sera généralement faible et s'orientera graduellement au secteur sud.

06h 4°C 8 km/h 08h 4°C 11 km/h 10h 8°C 11 km/h 12h 10°C 14 km/h 14h 12°C 15 km/h 16h 11°C 12 km/h 18h 10°C 15 km/h 20h 8°C 20 km/h 22h 7°C 20 km/h