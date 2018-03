«Les policiers ont besoin de centres d’entraînement 24h/24»

Pour le syndicat socialiste, nos policiers devraient bénéficier d’au moins 8 heures d’entraînement par mois. Une partie pour le tir et l’autre pour le maintien de la condition physique du personnel opérationnel. Selon la CGSP, ces objectifs sont loin d’être atteints. D’une part à cause d’un manque d’infrastructure (stand de tir) et par manque de moyen financier et en personnel. La CGSP rappelle par ailleurs ses revendications en termes d’augmentation des effectifs.

