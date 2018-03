Bruxelles a fêté l’arrivée de «Red»

Red, la nouvelle mascotte des Diables Rouges, est finalement sortie de son œuf situé Place de la Monnaie. Au plus grand bonheur de son créateur, Arnaud Hermant.

Roberto Martinez ne dévoilera sa liste pour la Coupe du monde en Russie que dans quelques semaines mais on sait d’ores et déjà qu’il faudra compter sur Red parmi la sélection belge. La nouvelle mascotte des Diables Rouges a été présentée aux supporters hier après-midi, sur la Place de la Monnaie. Et son créateur, Arnaud Hermant, ne peut être que ravi du résultat final.