Le printemps des SCOP 2018 à Saint-Gilles

Lors du dernier Forum économique mondial de Davos, un collectif de chefs d’entreprise et d’experts a appelé à l’invention d’un capitalisme renouvelé et responsable. Par-là, on entend la responsabilité sociale et environnementale. Le lien entre l’entreprise et l’environnement ou les hommes, soulève de nombreuses questions à travers le monde, dont en Belgique.

C’est pourquoi, le 21 mars prochain, la fédération des sociétés à gestion coopérative et participative (SCOP) organise en partenariat avec SMart, une nouvelle édition du printemps des SCOP. L’objectif de cette coalition est de sensibiliser les étudiants, les entrepreneurs, le monde patronal ainsi que nos élus sur l’alternative concrète des entreprises durables et démocratiques.