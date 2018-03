Bruxelles : les primes énergie en baisse en 2017

Récemment dévoilés par la ministre Céline Fremault (cdH), les chiffres des primes énergie pour l’année 2017 affichent une baisse sensible par rapport à 2016. Il y a eu 7.650 primes accordées, pour un montant de 12 millions d’euros l’an passé, alors qu’en 2016, on était plutôt à près de 11.000 primes pour 16 millions d’euros. Le système ne fonctionnerait-il pas? Au cabinet Fremault, on veut relativiser.

Les primes énergie, c’est ce dispositif qui aide financièrement les Bruxellois qui font des travaux dans leur logement afin de mieux l’isoler ou de baisser sa consommation d’énergie. Ces primes, qui sont étudiées et versées par Bruxelles Environnement, affichent une nette baisse en 2017 par rapport à l’année précédente.