La culture sur écran géant: Bruxelles veut s’inspirer de Paris

En exposant des chefs-d’œuvre sur écran, le musée numérique de Sevran, en banlieue parisienne, stimule la curiosité d’un public peu familier des grandes institutions. Le projet Micro-Folie, développé en France depuis un an, permet d’amener la culture dans des quartiers défavorisés. La secrétaire d’État, Bianca Debaets, a réalisé une visite de travail à Paris afin d’étudier la possibilité de développer ce projet à Bruxelles.

Faire venir la culture et les chefs-d’œuvre des grands musées comme la Joconde dans les quartiers défavorisés via la technologie ? C’est le but du projet Micro-Folie à Sevran en banlieue parisienne.