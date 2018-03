Attentats du 22 mars: vos hommages maintenant sur Internet

Comme La Capitale vous l’avait annoncé il y a deux semaines, les messages en hommage aux victimes des attentats du 22 mars déposés devant la Bourse et à la station Maelbeek ont été numérisés et sont disponibles depuis ce jeudi 15 mars sur le site des Archives de la Ville de Bruxelles. Après avoir photographié les messages et les dessins à la craie puis avoir fait sécher tous ceux qui étaient restés sous la pluie, les Archives de la Ville de Bruxelles ont réalisé un long travail pour numériser l’ensemble.

Concrètement, tout a été classé par date et par lieu.