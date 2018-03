Cocorico! Ils passent l’audition finale ce soir sur TF1

Les trois candidats belges de «The Voice» se dévoilent. Pour trois de nos compatriotes, l’heure de l’audition finale sonnera ce samedi sur TF1. Drea, Isadora et Guillaume ont charmé les coaches français de «The Voice» lors des blinds et, par la même occasion, fait la fierté des téléspectateurs belges. Mais conserveront-ils leur place dans l’aventure après cette nouvelle épreuve? En attendant la suite, la Bruxelloise d’adoption Drea, la Liégeoise Isadora et le Tubizien Guillaume nous en disent un peu plus sur eux et sur les coulisses du télécrochet de TF1. Place aux présentations!

Interview...