Saint-Gilles: les travaux du stade Joseph Marien ont débuté

Les travaux de rénovation du stade Joseph Marien, stade historique de l’Union Saint-Gilloise ont débuté en février. Le chantier qui vise à moderniser et à agrandir les infrastructures devrait se terminer à la fin du mois de juin, pour le plus grand plaisir du club, de ses supporters et de l’École des Jeunes.

Les travaux de rénovation du stade Joseph Marien, le stade qu’occupe l’Union depuis déjà 100 ans, ont débuté officiellement le 2 février dernier. La commune de Saint-Gilles avait obtenu mi-janvier le permis d’urbanisme, les ouvriers sont à présent à l’œuvre afin d’assurer que l’Union Saint-Gilloise et ses supporters puissent regagner leurs « murs » pour la saison prochaine.