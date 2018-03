Monier: «Ne pas ressasser la défaite contre Charleroi»

Deuxième déplacement consécutif pour le Brussels, cette fois à Charleroi. Une équipe qui avait renversé les Bruxellois il y a deux semaines (67-68). Pas de quoi avoir un sentiment de revanche pour autant.

Comme on se retrouve… Deux semaines après la cruelle défaite à domicile malgré une avance de dix points, les Bruxellois se déplacent chez leur bourreau, le Spirou Charleroi. L’occasion d’effacer cette terrible désillusion ? Pas vraiment. Comme tous les sportifs face à un échec, on apprend et on tourne la page.