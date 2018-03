Hockey: Le Racing a mal digéré la saison en salle

Battu à deux reprises depuis l’entame du second tour, le Racing de Bruxelles se cherche à nouveau et voit sa quatrième place être menacée par La Gantoise et le Braxgata. Au terme d’une saison en salle intense, les Ucclois éprouvent, semble-t-il, quelques difficultés à tourner le bouton et à retrouver leur meilleur niveau. Ce qui, à l’heure actuelle, n’est pas encore alarmant selon Cédric Charlier.

Champion de Belgique en salle et finaliste malheureux de la Coupe d’Europe des clubs, le Racing de Bruxelles a connu une période hivernale très intense et réussie. C’est encore plus vrai pour une majorité de ses joueurs, qui ont disputé, en parallèle, la Coupe d’Europe et la Coupe du Monde avec la sélection nationale.