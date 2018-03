La zone «drop» de l’aéroport de Zaventem va être agrandie

La zone où l’on peut déposer gratuitement des voyageurs au départ à Brussels Airport va être agrandie, annonce jeudi l’aéroport bruxellois. C’est en fait l’ensemble de cette partie de l’infrastructure, en ce compris la gare routière, la zone de taxis et les autocars, qui va bénéficier de travaux de réaménagement. Ceux-ci viennent de commencer et s’étaleront jusqu’à la fin mai, nécessitant une déviation des flux de trafic à plusieurs reprises.

Le but de ce réaménagement est d’accroître le confort des passagers et de permettre une meilleure fluidité du trafic dans cette partie de l’aéroport. La zone de débarquement réservée aux passagers, ouverte en décembre 2016 et située à quelques minutes à pied du terminal, sera agrandie en direction de celui-ci.