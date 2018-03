Déjà la 10e édition du fesitval Made in Asia

L’incontournable salon Made in Asia mettant l’animation japonaise et la culture manga-pop à l’honneur est de retour dès jusqu’au dimanche 18 mars inclus à Brussels Expo. L’événement fête cette année son dixième anniversaire, déjà. Le programme risque d’être très chargé avec plus de 200 exposants attendus, des concerts et des invités de marque venus tout droit du pays du Soleil-Levant.

L’événement nippon le plus attendu des amateurs d’animation japonaise fait son grand retour sur le plateau du Heysel. Pendant trois jours, les organisateurs du Made in Asia ont décidé de mettre pour cette dixième édition les petits plats dans les grands !