Grande mosquée de Bruxelles: l’Etat belge fait le ménage!

Le gouvernement fédéral va plus que probablement avaliser ce vendredi la rupture de l’accord entre l’État belge et le Centre islamique et c ulturel de Belgique qui gère la Grande Mosquée, celle qui se situe en bordure du parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Au bout d’un préavis d’un an, c’est l’Exécutif des musulmans de Belgique qui en reprendra la gestion. La grande mosquée deviendra alors, outre un lieu de culte, le siège de l’Exécutif des musulmans de Belgique et de l’Institut de formation des cadres islamiques.

La gestion et surtout le financement controversé de la grande Mosquée de Bruxelles par l’Arabie saoudite, c’est fini ou presque. Ce vendredi matin, le conseil des ministres restreint ( »kern »), qui réunit les principaux ministres du gouvernement Michel, devrait approuver la rupture de la convention entre L’État belge et le Centre islamique et culturel de Belgique.