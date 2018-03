Dans l’illégalité, l’école Pistache doit avoir un permis

En décembre, nous vous parlions d’une Schaerbeekoise qui vivait un enfer à cause d’une école maternelle qui s’était installée, sans aucun permis, dans la maison unifamiliale d’à-côté. Si la femme souffre toujours de graves nuisances, côté commune, on semble prendre davantage au sérieux le problème. L’échevin de l’Urbanisme exige un permis d’ici septembre, sinon, c’est la fermeture. L’école Pistache compte, elle, déménager dans le futur.

« Bonjour, je vous rappelle parce que je n’en peux plus. La situation ne s’est pas améliorée, c’est même pire. Ce matin encore, les enfants m’ont réveillée. C’est comme si on me donnait une mort lente